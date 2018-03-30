'Çiftlik Bank' baskını

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iki şirketin depolarına baskın düzenlendi. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan iki depoya baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. Aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve belgelere de el konuldu.
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