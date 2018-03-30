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'Çiftlik Bank' baskını

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın düzenleyen polis, 8 araç ile son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu

'Çiftlik Bank' baskını

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın düzenleyen polis, 8 araç ile son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu

30 Mart 2018 Cuma 22:31
'Çiftlik Bank' baskını
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iki şirketin depolarına baskın düzenlendi. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan iki depoya baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. Aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve belgelere de el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİK BANKBalSuçukZeytinKAVURMA
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