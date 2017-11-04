Çifte cinayete çifte müebbet!

EŞİNDEN boşanan 27 yaşındaki Yağmur Güneş ile 19 yaşındaki Uğur Can Taşdemir, sevgili olduktan sonra Taşdemir'in ailesi ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin birlikteliğine şiddetle karşı çıkan Güneş'in amcaoğlu Cüneyt Güneş, görüşmek istediğini söyledi. Yağmur Güneş de "Abi bırak bizi. Ben burada mutluyum, istiyorsan gel gör" dedi. Cüneyt Güneş konuşmak için buluştuğu çifti Eyüp'te boş bir arazide silahla öldürdü. Cinayetten 10 ay sonra yakalanan Cüneyt Güneş, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla yargılanan Yağmur Güneş'in annesi Zeliha Güneş ve babası Ahmet Güneş hakkında ise beraat kararı verildi.