Cezaevine Uyuşturucu Sokmaya Çalışan Sanıklara Hapis

ANTALYA 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emre Can T, Gülcan P. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanıklar, suçsuz olduğunu öne sürdü.
Sanıklardan Emre Can T'ye 7 yıl 6 ay, Gülcan P'ye ise 15 yıl hapis cezası verildi.
Antalya'da, 18 Aralık 2017'de mahkum Emre Can T. adliyenin çay ocağında çalıştığı sırada temin ettiği uyuşturucuyu cezaevine sokmak çalıştığı sırada gardiyanların üst araması sırasında yakalanmış, sanığa uyuşturucuyu verdiği tespit edilen Gülcan P. de gözaltına alınmıştı.