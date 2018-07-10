Cezaevine Uyuşturucu Sokmaya Çalışan Sanıklara Hapis

Antalya'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan biri 7 yıl 6 ay, diğeri 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevine Uyuşturucu Sokmaya Çalışan Sanıklara Hapis
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ANTALYA 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emre Can T, Gülcan P. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklar, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanıklardan Emre Can T'ye 7 yıl 6 ay, Gülcan P'ye ise 15 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da, 18 Aralık 2017'de mahkum Emre Can T. adliyenin çay ocağında çalıştığı sırada temin ettiği uyuşturucuyu cezaevine sokmak çalıştığı sırada gardiyanların üst araması sırasında yakalanmış, sanığa uyuşturucuyu verdiği tespit edilen Gülcan P. de gözaltına alınmıştı.

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