Cezaevinden izinli çıkıp eski karısına kurşun yağdırdı

EDİNİLEN bilgiye göre, yaklaşık 3 yıl önce Yozgat’ta eşiyle telefonla görüşüp yasak aşk yaşadığı iddiasıyla kavga ettiği Hacı Ahmet A.'yı silahlı kavgada vurarak öldürürken, kendisi de hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine giren Mikail B. (34), boşandığı eski eşi Mehtap Ö.’nün (25) izini sürüp Amasya’ya geldi. Boğazköy mevkisindeki toplu konutlarda iki çocuğuyla birlikte yaşayan eski eşini telefonda para vermek istediğini söyleyerek buluşmaya ikna eden Mikail B., 6 ve 7 yaşındaki çocuklarını arabaya bindirdikten sonra tartıştığı eski eşine tabancayla kurşun yağdırdı. Bacaklarına 7 kurşun mermisi isabet eden talihsiz kadın yere yığılırken, Mikail B. çocuklarıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Zanlı, peşine düşen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kıstırıldı. Tabancayı başına dayayarak intihar girişiminde bulunan şahsı ikna ederek gözaltına alan polisler, zanlıyı jandarmaya teslim etti.

Mehtap Ö.’nün ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.