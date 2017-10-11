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Cezaevinden çıkan kadın, 2 kadına zorla...

Kula'daki operasyonda "zorla fuhşa teşvik ve insan ticareti suçlamasıyla" gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Cezaevinden çıkan kadın, 2 kadına zorla...

Kula'daki operasyonda "zorla fuhşa teşvik ve insan ticareti suçlamasıyla" gözaltına alınan şahıs tutuklandı

11 Ekim 2017 Çarşamba 15:47
Cezaevinden çıkan kadın, 2 kadına zorla...
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MANİSA'NIN Kula ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda  1 kişi tutuklandı, 2 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesine karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Kula ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine  soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.K (62) ile yabancı uyruklu  kadınlar X.Ş (35) ve A.B'yi (33) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "zorla  fuhuşa teşvik ve insan ticareti" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere Manisa İl Göç İdaresi  Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan M.K'nın daha önce de aynı suçtan sabıkasının bulunduğu ve  bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.


 

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Son Güncelleme: 11.10.2017 15:51
Anahtar Kelimeler:
ManisaFuhuş Operasyonu
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