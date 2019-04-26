Cezaevinden 3 yıl önce firar eden şüpheli saklandığı evde bulundu

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Seydişehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği ve 3 yıldır firar durumunda olan Emrah Ç. isimli şahsın Side mahallesinde ikamet ettiğine ulaşıldı. Adresi tespit edilerek yakalanan şahsın yapılan kimlik kontrolünde "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması- Hırsızlık- Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplamda 5 dosyası bulunduğu öğrenildi. Şahıs parmak izi alınmasına müteakip gözaltına alınarak tutuklandı.