Cezaevinden 3 yıl önce firar eden şüpheli saklandığı evde bulundu

Seydişehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği ve 3 yıldır firar durumunda olan Emrah Ç., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma ile saklandığı evinde bulundu

Cezaevinden 3 yıl önce firar eden şüpheli saklandığı evde bulundu
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MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Seydişehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği ve 3 yıldır firar durumunda olan Emrah Ç. isimli şahsın Side mahallesinde ikamet ettiğine ulaşıldı. Adresi tespit edilerek yakalanan şahsın yapılan kimlik kontrolünde "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması- Hırsızlık- Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplamda 5 dosyası bulunduğu öğrenildi. Şahıs parmak izi alınmasına müteakip gözaltına alınarak tutuklandı. 

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