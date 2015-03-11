Cezaevinde kavga: 10 yaralı

11 Mart 2015 Çarşamba 10:09
EDİNİLEN bilgiye göre, kavga, dün akşam saatlerinde İskele mahallesindeki M Tipi Kapalı Cezaevinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle mahkumlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 10 mahkum çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapıldı, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 09:10