Cezaevinde kavga: 10 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, kavga, dün akşam saatlerinde İskele mahallesindeki M Tipi Kapalı Cezaevinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle mahkumlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 10 mahkum çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapıldı, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.