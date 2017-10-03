Cezaevinde firar alarmı! PKK'lılar tünel kazdı

MUŞ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu terör koğuşunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin, firar etmek amacıyla tünel kazma girişiminde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.
KOĞUŞTA ARAMA YAPILDI
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, görülen lüzum üzerine Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dün arama yapıldığı belirtildi.
TÜNEL KAZMIŞLAR
Arama neticesinde PKK terör örgütü üyesi hükümlü ve tutukluluların kaldığı terör koğuşunda, tünel kazılması girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Cezaevi Bölük Komutanlığınca gerekli araştırmalar yapılmış olup, cezaevi çevresinde herhangi bir tünel bulunup bulunmadığının tespiti hususunda tedbiren kepçe ile kazı çalışması devam etmektedir. Cezaevinde yapılan sayım ve denetimlerde hükümlü ve tutuklu mevcudunun tam olduğu, herhangi bir firarın olmadığı tespit edilmiştir."
Açıklamada, Ceza İnfaz Kurumunun genel işleyişinin devam ettiği, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kaydedildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.