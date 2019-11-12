Cezaevi firarisi Alanya'da yolda yürürken yakalandı!
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan cezaevi firarisini Saray Mahallesi'nde yolda yürürken yakaladı. Cezaevi firarisi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi
Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarda cezaevi firarisi olan Ercüment E.'nin Alanya’da olduğunu tespit etti. Firari Saray Mahallesi üzerinde bir sokakta yürüdüğü sırada Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu, 4 ayrı dolandırıcılık, 2 ayrı resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, silahla yağma ve 5809 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan olmak üzere toplamda 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi, tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.
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