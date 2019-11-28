Cezaevi firarisi Alanya'da saklandığı sitede kıskıvrak yakalandı
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri cezaevi firarisini saklandığı sitede yakaladı. Cezaevi firarisi 9 ayrı suçtan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet AL
ALANYA İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler cezaevi firarisi şüpheli Emre Y.' nin Okurcalar Mahallesi'nde bulunan Alara Sitesine geldiği duyumunu alması üzerine jandarma ekiplerince yapılan operasyonla cezaevi firarisi saklandığı sitede kıskıvrak yakalandı. Yakalanan cezaevi firarisi İncekum Jandarma Karakol komutanlığında yapılan üst aramasında Yakup Y., isimli şahsa ait sürücüsü belgesine kendi fotoğrafını yapıştırmış şekilde ele geçirilirken GBT sorgusunda ise hakkında 9 ayrı suçtan arandığı (Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Özel Belgede Sahtecilik, Görevi Yaptırmamak için Direnme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yagma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Hakaret, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma) aranması bulunan şüpheli cezaevi firarisi Emre Y., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.
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