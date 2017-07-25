Cezaevi arkadaşını gasp eden şahıs yakalandı

Haber: Mehmet AL

24 TEMMUZ günü Güllerpınarı Mahallesi Oba Caddesi üzerinde saat 16:00 sıralarında Alper K.(28) isimli şahıs cezaevi arkadaşı olan M.A'nın (28) iddiaya göre 200 TL parasını ve cep telefonunu gasp ederek olay yerinden uzaklaştı.

Gasp edilen M.A Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Gasp olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli Apler K.'yı Galatasaray Caddesi üzerindeki bir kahvede yaptıkları uygulamada yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Alper K. Adliyeye sevk edildi.