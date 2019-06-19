Çevreyolunda motosiklet faciası! Yola erken çıkınca...

ALPER KUTAY

KAZA, bugün saat 13.30 sıralarında çevreyolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametinden gelip Antalya’ya doğru seyir halinde olan 07 MNU 81 plakalı lüks araç, görgü tanıklarının ifadesine göre, yeşil ışığın tam olarak yanmasını beklemeden yola sarı ışıkta girdi. O sırada Antalya istikametinden Gazipaşa’ya doğru seyir halinde ilerleyen 31 PG 025 motosiklet sürücüsü, lüks aracın çarpmasının etkisiyle metrelerce sürüklendi. Başında kask olmasına rağmen kaskın kalitesiz olması nedeniyle başından ve bacağından darbe alan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerine gelen polis memurları lüks aracın sahibinden bilgi alırken, şoka giren araç sürücüsünün uzun süre konuşamadığı gözlendi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.