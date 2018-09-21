Çete zanlıları adliyede

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü Kurmak' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet' suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çok sayıda ev ve işyerine 13 Eylül 2018 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Naci K., İsmet H., Erden K., Raşit K., Hüseyin Ş., Erdal D., Metin A., Selçuk D., Numan T. ve Fikret A. gözaltına alındılar. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 32 mermi ele geçirildi. Şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Alanya, Manavgat ve Antalya’da aralarında esnaf ve işadamlarının da bulunduğu 20 kişiyi mağdur ettikleri, tehdit ve şantaj yoluyla çek-senet tahsil ettikleri, yaralama olaylarına karıştıkları iddia ediliyor.

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında, 2015 yılı ocak ayında Kızılalan Kent Ormanı'nda bir otomobil içerisinde başlarından vurularak öldürülen 31 yaşındaki Murat Tabuk ve 22 yaşındaki Murat Yavuz cinayetlerinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Naci K. da var. Çifte cinayetten tutuksuz olarak yargılanan Naci K, Alanya'da uğradığı bir silahlı saldırı sonucu felç kalmış ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu.

