Cesetleri uçurumda bulundu

GAZİPAŞA'DA oturan Nebi Yüksel, Osman Nuri Özen ile Havva ve Mustafa Özen çifti, 4 Temmuz Çarşamba günü, 07 UZ 569 plakalı ciple merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Karatepe Mahallesi'ne, ortak tanıdıkları olan bir kişiye taziyeye gitti. Ancak bu 4 kişiden bir daha haber alamayan yakınları, jandarmaya müracaat edip, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, kayıp 4 kişinin, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında, Karatepe Mahallesi'nden ayrıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra Mustafa Özen'in akrabaları da kendi imkanlarıyla bölgede arama yaptı. Karatepe Köprüsü yakınlarından dün saat 07.30 sıralarında gelen yoğun kokudan şüphelenilerek, aramalar buraya yoğunlaştırıldı.

Aramalar sonucu ormanlık alandaki yaklaşık 300 metrelik uçurumda, hurdaya dönmüş cip bulundu. Havva- Mustafa Özen çiftinin cansız bedenleri cipin içinde, kaza sırasında araçtan fırladıkları belirlenen Nebi Yüksel ve Osman Nuri Özen'in cenazeleri de çevrede bulundu.

ALMANYA'DA YAŞIYORLAR

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri cenazelerin çıkarılması için çalışma başlattı. Kaza sırasında araçtan fırlayan Osman Özen ile Nebi Yüksel ile araç içerisinde sıkışan Mustafa-Havva Özen çiftinin cesedi uzun süren çalışma sonrası, yukarıya çıkarıldı. Kaza sırasında cipi Mustafa Özen'in kullandığı belirtildi. Havva-Mustafa Özen çiftinin Almanya'da yaşadığı, zaman zaman Gazipaşa'ya geldikleri öğrenildi. Mustafa Özen'in kaza yaptıkları cipi birkaç ay önce aldığı kaydedildi.

YAYLAYA GİTTİKLERİNİ DÜŞÜNMÜŞLER

Ailelerinin, Havva ve Mustafa Özen çiftiyle Osman Nuri Özen ve Nebi Yüksel'in taziyeye birlikte gittiklerinden haberdar olmadığı belirtildi. 4 kişinin yaz nedeniyle yaylaya gitmiş olabileceklerini düşünen ailelerin, birkaç gün sonra yakınlarından haber alamayınca durumdan şüphelendiği ve önceki gün akşam jandarmaya ihbarda bulunduğu kaydedildi.