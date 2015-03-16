Cesedi kokmaya başlayınca...

Çezik’in , apartmanın çatı katından havalandırma boşluğuna atlayarak yaşamına son verdiği bildirildi. Alsancak Semti 1456 Sokak numara 81’deki apartmandan kötü kokular gelmesi üzerine, apartmanda yaşayanlar durumu polise bildirdi. Apartmanın havalandırma boşluğunu inceleyen polis, bir kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, ölen kişinin aynı apartmanın 4’üncü katındaki dairede ev arkadaşıyla kalan ve Gül Sokak’taki bir eğlence mekanında barmenlik yapan Ufuk Çezik’e ait olduğunu belirledi. Çezik hakkında, yaklaşık 20 gün önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Talihsiz gencin cesedinin de uzun süredir söz konusu yerde olduğu, kokmaya başlayınca bulunduğu bildirildi.

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