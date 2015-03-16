Cesedi kokmaya başlayınca...

16 Mart 2015 Pazartesi 14:33
Çezik’in, apartmanın çatı katından havalandırma boşluğuna atlayarak yaşamına son verdiği bildirildi. Alsancak Semti 1456 Sokak numara 81’deki apartmandan kötü kokular gelmesi üzerine, apartmanda yaşayanlar durumu polise bildirdi. Apartmanın havalandırma boşluğunu inceleyen polis, bir kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, ölen kişinin aynı apartmanın 4’üncü katındaki dairede ev arkadaşıyla kalan ve Gül Sokak’taki bir eğlence mekanında barmenlik yapan Ufuk Çezik’e ait olduğunu belirledi. Çezik hakkında, yaklaşık 20 gün önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Talihsiz gencin cesedinin de uzun süredir söz konusu yerde olduğu, kokmaya başlayınca bulunduğu bildirildi.
DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ
Çevresinde sevilen bir kişi olan Çezik’in, geçen Ağustos ayında Çeşme’de, kız arkadaşından ayrıldıktan sonra bunalıma girip intihar girişiminde bulunduğu kaydedildi. Cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Çezik’in, neden intihar ettiğinin araştırıldığı bildirildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 13:34