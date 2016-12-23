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Cesedi 2.5 saat yağmur altında bekletildi

Antalya'da pazar alışverişine çıkan 71 yaşındaki Naim Kara, ayağı kayınca dengesini kaybedip başını elektrik diğerine çarptı

Cesedi 2.5 saat yağmur altında bekletildi

Antalya'da pazar alışverişine çıkan 71 yaşındaki Naim Kara, ayağı kayınca dengesini kaybedip başını elektrik diğerine çarptı

23 Aralık 2016 Cuma 10:26
Cesedi 2.5 saat yağmur altında bekletildi
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OLAY yerinde yaşamını yitiren Kara'nın cesedi, işlemler için 2.5 saat yağmur altında kaldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Yıldız Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde meydana geldi. Pazar alışverişi için evinden çıkan Naim Kara, kaldırımda yürürken zeminin ıslak olmasından dolayı ayağı kaydı. Dengesini kaybeden Kara, arkasındaki elektrik direğine başını çarptı. Kara'nın yere yığıldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kara'nın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis, yağmurda kalan Kara'nın cesedine, ıslanmaması için poşet örttü.
Polis, ölümün şüpheli olup olmadığının belirlenmesi için hükümet tabibine durumu bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen hükümet tabibi, Naim Kara'nın ölümünün şüpheli olduğunu ve otopsi yapılması gerektiğini belirterek ayrıldı. Yağmur altında kaldırım üzerinde 2.5 saat bekletilen Kara'nın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 
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Son Güncelleme: 23.12.2016 10:34
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Yıldız Mahallesi Hamidiye CaddesiNaim KaraAntalyaCesedi 2.5 Saat Yağmur Altında Bekletildi
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