Cesedi 2.5 saat yağmur altında bekletildi

OLAY yerinde yaşamını yitiren Kara'nın cesedi, işlemler için 2.5 saat yağmur altında kaldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Yıldız Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde meydana geldi. Pazar alışverişi için evinden çıkan Naim Kara, kaldırımda yürürken zeminin ıslak olmasından dolayı ayağı kaydı. Dengesini kaybeden Kara, arkasındaki elektrik direğine başını çarptı. Kara'nın yere yığıldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kara'nın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis, yağmurda kalan Kara'nın cesedine, ıslanmaması için poşet örttü.

Polis, ölümün şüpheli olup olmadığının belirlenmesi için hükümet tabibine durumu bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen hükümet tabibi, Naim Kara'nın ölümünün şüpheli olduğunu ve otopsi yapılması gerektiğini belirterek ayrıldı. Yağmur altında kaldırım üzerinde 2.5 saat bekletilen Kara'nın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.