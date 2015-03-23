Cesedi 22 gün sonra bulundu

Bartın Belediyesi'nde çaycı olarak çalışan Hasan Akın, 1 Mart’ta bir arkadaşıyla Gazhane Parkı Mevkii'nde iskelede otururken dengesini kaybederek Bartın Irmağı'na düştü. AFAD, iftaiye, Zonguldak Deniz Polisi ve Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu aramalara rağmen Akın, bulunamadı. Bugün öğle saatlerinde olay yerinden 8 kilometre ileride ırmak kenarında odun toplayan Necdet Çolak, su yüzeyinde erkek cesedi olduğunu fark etti. Çolak’ın haber vermesiyle gelen Jandarma, cesedin 22 gün önce kaybolan Hasan Akın’a ait olduğunu belirledi. Olay yerine gelen Akın’ın arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Yapılan incelemenin ardından Akın’ın cansız bedeni Bartın Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılarak Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.







