Cephanelik gibi göçer çadırı

ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şırnak il Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Şırnak ili Güçlükonak İlçesi Çetinkaya, Çanaklı mezrası bölgesinde bulunan göçerlere ait çadırlar içerisinde uzun namlulu silahların bulunduğu bilgisinin alınması neticesinde, yapılan operasyonda 7 adet kaleşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 14 adet şarjör, 622 adet 7,62 mm fişek ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele gerilmiştir.