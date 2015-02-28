Cephanelik gibi göçer çadırı

28 Şubat 2015 Cumartesi 21:55
ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şırnak il Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Şırnak ili Güçlükonak İlçesi Çetinkaya, Çanaklı mezrası bölgesinde bulunan göçerlere ait çadırlar içerisinde uzun namlulu silahların bulunduğu bilgisinin alınması neticesinde, yapılan operasyonda 7 adet kaleşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 14 adet şarjör, 622 adet 7,62 mm fişek ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele gerilmiştir.
Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda bahse konu olay ile ilgili 5 şahıs gözaltına alınmıştır.”
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Son Güncelleme: 28.02.2015 20:56