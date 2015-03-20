Cenazenin üzerini örtüp namaza devam ettiler

OLAY , Ortabayır Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerine bulunan Gülez Camii’nde meydana geldi. İddialara göre cuma namazı kılmak için camiye gelen ismi öğrenilemeyen yaşlı adam, namaz öncesinde rahatsızlandı. Cami cemaatinin şaşkın bakışları arasında olduğu yere yığılan yaşlı adama ilk müdahaleyi cemaat yaptı. Cemaat daha sonra olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

İLK İMAM GÖRDÜ, UYARDI