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Cenazenin üzerini örtüp namaza devam ettiler

Şişli’de cuma namazını kılmak için camiye gelen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaşlı adamın üzeri battaniyeyle örten cemaat, cuma namazını kılmaya devam etti

Cenazenin üzerini örtüp namaza devam ettiler

Şişli’de cuma namazını kılmak için camiye gelen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaşlı adamın üzeri battaniyeyle örten cemaat, cuma namazını kılmaya devam etti

20 Mart 2015 Cuma 16:59
Cenazenin üzerini örtüp namaza devam ettiler
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OLAY, Ortabayır Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerine bulunan Gülez Camii’nde meydana geldi. İddialara göre cuma namazı kılmak için camiye gelen ismi öğrenilemeyen yaşlı adam, namaz öncesinde rahatsızlandı. Cami cemaatinin şaşkın bakışları arasında olduğu yere yığılan yaşlı adama ilk müdahaleyi cemaat yaptı. Cemaat daha sonra olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
İLK İMAM GÖRDÜ, UYARDI
Olayı gören müezzin “İmam arkadaş vaiz ederken 'yanındaki genç amca fenalaştı herhalde, yardım edin' dedi. Cumada biraz kargaşa oldu. Sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaşlı adamı hayata döndürmek için uğraştı, ancak başarılı olamadı” dedi. Yaşlı adamın üzeri battaniye ile örtülürken, cemaat cuma namazını kılmaya devam etti. Cemaat namaz sonra cenazeyi öylece bırakıp işlerine gitti. Cemaat dağıldıktan sonra olay yerine gelen araçla yaşlı adamın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi götürüldü.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 16:00
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CenazeNamazŞişliCuma NamazıOlayAsayişKalp Krizi
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