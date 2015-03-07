Cenaze yolunda kaza: 3 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre eşinin ablasının Gümüşhane’deki cenazesine katılmak üzere Ankara’dan yola çıkan Abdullah Erdil (39) yönetimindeki 06 YVD 74 plakalı otomobil, saat 08.30 sıralarında Gümüşhane’nin Torul ilçesi Harmancık köyü yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan 29 DH 768 plakalı su tankerine arkadan çarptı. Torul-Gümüşhane karayolu üzerinde meydana gelen kazada, tankere çarpan otomobil yola savrulunca bu kez de arkadan gelen Osman Kandaz yönetimindeki 29 AD 766 plakalı minibüs otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ali Erdil (67) ve Orhan Özbeş (42) olay yerinde hayatını kaybederken, Abdullah Erdil ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Abdullah Erdil’in eşinin ablasının cenazesine katılmak üzere babası Ali Erdil ve arkadaşı Orhan Özbeş ile Gümüşhane’ye geldiği öğrenildi. Kazanın duyulmasının ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gelen yakınları ve 2 çocuğu olan Abdullah Erdil’in eşinin güçlükle ayakta durduğu gözlendi.