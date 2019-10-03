Çeltek Yaylası'nda kaybolan vatandaştan iyi haber geldi!
02 Ekim günü 12.00 sularında arkadaşlarıyla Çeltek yaylasına mantar toplamaya çıkan üç vatandaştan biri diğerlerinden ayrılarak kayboldu. Eşinin ihbarı üzerine kaybolan vatandaş için arama çalışmları
ASAYİŞ 03.10.2019, 09:14
KAYBOLAN şahsın akşam saatlerinde evine dönmemesi üzerine eşi tarafından kaybolduğuna dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden AKUT Alanya ve Jandarma Ekipleri arama operasyonuna başladı. Operasyonun başlamasından kısa bir süre sonra kaybolan şahıs olay yerinde bulundu. Şahsın sağlık kontrolleri yapılarak ailesine teslim edildi.
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