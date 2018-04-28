Çektiği fotoğraflar yüzünden emniyet peşine düştü!

POLİS ekipleri, şüpheli aracı merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Kayadelen Camisi önünde park halinde buldu.
Bölgede çalışma yapan ekipler, araç sürücüsü Suriyeli Haccı Işhadel’i gözaltına aldı.
Işhadel'in cep telefonunda yapılan incelemede, emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafları bulundu.
Şüpheli Işhadel, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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