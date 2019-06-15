Cayır cayır yanacaktı! Alanya'da kamyonet son anda kurtarıldı

Mehmet AL
OLAY, Çevre yolu Adliye mevkiinde meydana geldi. Gazipaşa'ya seyir halinde giden 07 AKC 18 plakalı kamyonetin kasasında bulunan yapı market elyaf malzemeleri bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı. Sürücü sol aynadan kasadan duman çıktığını görünce kamyoneti durdurarak alev alan malzemeleri orta refüje atarak kamyonetin yanmasını önledi. Kamyoneti galeri önüne çekerek kasada yanan malzeleri hortumla söndürürken olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yol kenarında yanan malzemeleri söndürdü. Kamyonet son anda yanmaktan kurtarılırken kasasında bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 09:46