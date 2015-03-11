Canlısını da heykelini de başından vurdular

1 Mart günü Güzelbahçe’nin Yaka Mahallesi’nde törenle hizmete giren Berkin Elvan Parkı’nın girişinde yer alan bronz kullanılarak yapılmış Berkin Elvan heykeli, annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan’ın da katıldığı törenle açılmıştı. Elvan’ın ölüm yıl dönümü olan bu sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, heykeli, taşla vurarak tahrip etti. Heykelin başı ve yüzü kırıldı, yerinden sökülmek istendi. Görenleri hüzne boğan olayla ilgili polis soruşturma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Parkın açılışında Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan heykele dokunarak göz yaşı dökmüştü.

"BERKİN BİR DAHA ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİ"