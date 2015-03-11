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Canlısını da heykelini de başından vurdular

İzmir'in Güzelbahçe İlçesi’nde geçen hafta açılışı yapılan Berkin Elvan Parkı’ndaki Berkin Elvan heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Canlısını da heykelini de başından vurdular

İzmir'in Güzelbahçe İlçesi’nde geçen hafta açılışı yapılan Berkin Elvan Parkı’ndaki Berkin Elvan heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

11 Mart 2015 Çarşamba 14:19
Canlısını da heykelini de başından vurdular
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1 Mart günü Güzelbahçe’nin Yaka Mahallesi’nde törenle hizmete giren Berkin Elvan Parkı’nın girişinde yer alan bronz kullanılarak yapılmış Berkin Elvan heykeli, annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan’ın da katıldığı törenle açılmıştı. Elvan’ın ölüm yıl dönümü olan bu sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, heykeli, taşla vurarak tahrip etti. Heykelin başı ve yüzü kırıldı, yerinden sökülmek istendi. Görenleri hüzne boğan olayla ilgili polis soruşturma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Parkın açılışında Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan heykele dokunarak göz yaşı dökmüştü.
"BERKİN BİR DAHA ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİ"
Saldırıyı kınayan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP’li Mustafa İnce, "Bugün ölüm yıl dönümünde Berkin Elvan bir daha öldürülmek istendi. Güzelbahçe’de Yaka Mahallesi’nde yaptığımız çocuk parkında ismini koyduğumuz Berkin Elvan Parkı’nda, karanlıktan cesaret alan, İŞİD militanlarıyla eşit düzeyde, onların yaptığını yapan vandallar, gecenin karanlığına sığınıp, Berkin Elvan’ı bir kere daha öldürmeye çalıştılar. Sanıyor musunuz ki sizin kayalarınız Berkin Elvan’ı öldürecek? Siz bozacaksınız, biz yapacağız. Söz verdik buranın halkına, Berkin Elvan’ın ismi burada yaşayacak. Hiçbir güç bunu engelleyemez. Çünkü o buranın ve Türk milletinin sevgisini kazanmış, Gezi anlayışının temsili olmuş bir çocuk. Berkin Elvan özgürlüğü, çocuk sevgisini ve Atatürkçü anlayışı temsil eden bir çocuk. Bu yapılan hainliktir, ayıptır. Bunu yapanları lanetliyorum, kınıyorum" dedi. Bu arada polisin geniş çaplı soruşturma başlattığı, bölgede bulunan kameraları incelemeye aldığı bildirildi.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 13:24
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canlısını da heykelini başından vurdular
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