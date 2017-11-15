Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110113
ALTIN
160.499
DOLAR
3.8833
STERLİN
5.1130
EURO
4.5964
Çocuklarda tik problemine dikkat
Çocuklarda tik problemine dikkat
Ani sancılar safra kesesi taşlarına işaret !
Ani sancılar safra kesesi taşlarına...
Volvo'dan uçan otomobil hamlesi
Volvo'dan uçan otomobil hamlesi
banner468

Canını kurtaran arkadaşını öldürdü

Alkol aldıktan sonra denize düşen Cengizhan Toprak’ı arkadaşları son anda kurtardı. Toprak kendisine gülen arkadaşlarından Murat Küçükerman’ı bıçakla öldürdü

Canını kurtaran arkadaşını öldürdü

Alkol aldıktan sonra denize düşen Cengizhan Toprak’ı arkadaşları son anda kurtardı. Toprak kendisine gülen arkadaşlarından Murat Küçükerman’ı bıçakla öldürdü

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:47
Canını kurtaran arkadaşını öldürdü
banner404

OLAY geçen cumartesi akşamı Üsküdar sahilinde yaşandı. Cengizhan Toprak ve Murat Küçükerman'ın (35) da aralarında bulunduğu bir arkadaş grubu, Çengelköy'de buluşup Alkol almaya başladı. Aşırı miktarda alkol alan grup, 23.00 sıralarında sahilde yürüyüşe geçti. Bu sırada Cengizhan Toprak aldığı aşırı alkolün de etkisiyle dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşları, bir anda serin sulara kapılan ve çırpınmaya başlayan Toprak'a el uzatıp denizden çıkardı. Cengizhan Toprak, arkadaşı Murat Küçükerman'dan taksi çağırmasını istedi ancak Küçükerman taksi çağırmadı. Bunun üzerine başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Belindeki bıçağı çıkaran Toprak, sadece dakikalar önce kendisine ilk eli uzatan Küçükerman'ın göğsüne sapladı. Toprak olay yerinden kaçarken, Küçükerman kaldırıldığı hastanede öldü. Üsküdar Asayiş Büro ekibince gizlendiği yerde önceki akşam yakalanan Toprak, "Bana gülmesine çok öfkelendim. Bıçağımı çıkarıp salladım" dedi. Kasten yaralamadan emniyette iki suç kaydı bulunan Toprak adliyeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarBoğulmaCinayetSabahAlkolÇengelköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Et kaçakçılığında son nokta! Etleri vücutlarına sarıp...
Et kaçakçılığında son nokta! Etleri vücutlarına sarıp...
Bolu'da iğrenç olay! 70 yaşındaki adamdan engelli kıza taciz
Bolu'da iğrenç olay! 70 yaşındaki adamdan engelli kıza taciz
Korkunç cinayette inanılmaz ifade: Kayınvalidem gizlice beni eve aldı
Korkunç cinayette inanılmaz ifade: Kayınvalidem gizlice beni eve aldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim