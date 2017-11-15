Canını kurtaran arkadaşını öldürdü

OLAY geçen cumartesi akşamı Üsküdar sahilinde yaşandı. Cengizhan Toprak ve Murat Küçükerman'ın (35) da aralarında bulunduğu bir arkadaş grubu, Çengelköy'de buluşup Alkol almaya başladı. Aşırı miktarda alkol alan grup, 23.00 sıralarında sahilde yürüyüşe geçti. Bu sırada Cengizhan Toprak aldığı aşırı alkolün de etkisiyle dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşları, bir anda serin sulara kapılan ve çırpınmaya başlayan Toprak'a el uzatıp denizden çıkardı. Cengizhan Toprak, arkadaşı Murat Küçükerman'dan taksi çağırmasını istedi ancak Küçükerman taksi çağırmadı. Bunun üzerine başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Belindeki bıçağı çıkaran Toprak, sadece dakikalar önce kendisine ilk eli uzatan Küçükerman'ın göğsüne sapladı. Toprak olay yerinden kaçarken, Küçükerman kaldırıldığı hastanede öldü. Üsküdar Asayiş Büro ekibince gizlendiği yerde önceki akşam yakalanan Toprak, "Bana gülmesine çok öfkelendim. Bıçağımı çıkarıp salladım" dedi. Kasten yaralamadan emniyette iki suç kaydı bulunan Toprak adliyeye sevk edildi.