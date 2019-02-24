Cani baba! Kızını hamile bıraktı

OLAY, 2017 yılında, Kütahya’nın merkeze bağlı Güvem köyünde meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla birlikte yaşamaya başlayan ve çobanlık yapan Yılmaz K., kızı A.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 15 Haziran 2017’de tutuklandı. Bu süreçte A.K.’nin, babasından hamile kaldığı ortaya çıktı. Kütahya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava görülürken, kızın hamileliğinin sona erdirilmesi için operasyonla fetüs alındı. Fetüsten alınan DNA profilinin, Yılmaz K.’nin DNA profiliyle karşılaştırılması sonucu sanığın yüzde 99.99 biyolojik baba olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Yılmaz K.’ye 45 yıl hapis cezası verdi. Yerel mahkemenin kararı, temyiz edildi.

‘BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM’

Temyize gelen dosya, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 7’nci Ceza Dairesi’nde görüşüldü. Burada yapılan duruşmalı yargılamaya Yılmaz K., tutuklu bulunduğu Kütahya E Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlandı. Eski savunmalarını tekrarlayan Yılmaz K., kendisine komplo kurulduğunu öne sürüp, suçlamaları kabul etmedi. Yılmaz K., “Bir suçtan dolayı cezaevinde yattım. 3 ay kadar temizlik işinde çalıştım. Sonra köyüme giderek, çobanlık yapmaya başladım. Ben sürekli alkol alıyordum. Böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum, mümkün değil yani. Evde 3 kişi kalıyorduk. Evde alkol alırdım, sağa sola zarar verdiğimi hatırlamıyorum. Ben kızımla cinsel ilişkiye kalkışmadım. Sonuçta evladım. Mide bulantısı oldu, eniştesiyle şehre gönderdim. Şurup verip, eve göndermişler. Bir süre sonra yeniden doktora gittiler. Karakola getirildiğimde hamile olduğunu duyunca şok oldum” diye konuştu.

‘ZORU ZORUNA RIZA GÖSTERDİM’

Babası Yılmaz K.’yi suçlayan ve halen devlet korumasında olan A.K. ise SEGBİS ile psikolog gözetiminde duruşmaya bağlanarak, “Geceleyin yanıma geldi. Tehdit etti. Birlikte olmazsam nişanlımla beni ayıracağını ve üzerime suç atacağını söyledi. Zoru zoruna rıza gösterdim. Nişanlımdan da ayrıldım. Benimle 5- 6 defa birlikte oldu. Korkumdan kimseye anlatamadım. Bir seferinde küçük kardeşim şahit oldu. Yanıma geldiğinde babamı gördü. Babam, ‘Ablan rüya görmüş, ona geldim’ diyerek, yanımdan gitti. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

YEREL MAHKEMENİN KARARINA BOZMA

Yerel mahkemenin 45 yıl hapis cezası kararını bozan BAM 7’nci Ceza Dairesi’nce Yılmaz K.’nin, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Eylem öz kıza gerçekleştirildiği gerekçesiyle ceza, 24 yıla çıkarıldı. Birden fazla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle ise tutuklu sanık Yılmaz K.’nin hapis cezası, oy birliğiyle 30 yıla çıkarıldı.