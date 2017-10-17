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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Camlar paramparça! Helin'in katilinin ailesi birbirine düştü

Liseli Helin'i öldüren katilin ağabeyinin, ''Kardeşime neden sahip çıkmadınız?'' diyerek babasıyla kavga ettiği ve kavga sırasında evin camlarının kırıldığı ortaya çıktı

Camlar paramparça! Helin'in katilinin ailesi birbirine düştü

Liseli Helin'i öldüren katilin ağabeyinin, ''Kardeşime neden sahip çıkmadınız?'' diyerek babasıyla kavga ettiği ve kavga sırasında evin camlarının kırıldığı ortaya çıktı

17 Ekim 2017 Salı 13:07
Camlar paramparça! Helin'in katilinin ailesi birbirine düştü
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LİSELİ Helin'i okul çıkışı katleden Mustafa Yetgin'in yaşadığı evde şimdi sessizlik hâkim. Komşuları olay gecesini anlattı: "Ağabeyi, olayı duyunca babasıyla 'Neden kardeşime sahip çıkmadınız?' diyerek kavga etti. Evin camları kırıldı. Sonra da binayı terk ettiler."

CİNAYETTEN SONRA DAİREYE GİDEN OLMAMIŞ

İstanbul  Pendik'te17 yaşındaki lise öğrencisi Helin  Palandöken'i okul çıkışı kurşun yağmuruna tutan cani Mustafa Yetgin'in izini sürüldü.

Korkunç cinayeti internetten 1800 TL'ye aldığı otomatik av tüfeğiyle işleyen Mustafa Yetgin'in ailesiyle birlikte yaşadığı apartman sessiz. Ailenin 10 yıldır yaşadığı binadaki komşuları, her gün gördükleri gencin işlediği cinayetin şokunda.

Zanlının babası, babaannesi ve ortanca kardeşiyle yaşadığı daire ile ağabeyinin oturduğu karşı daireye, cinayetten sonra kimse gitmemiş.
Helin Palandöken

''İÇİNE KAPANMIŞTI''

Gazete  Habertürk'ten Uzay Kesmen ve Merve Günver'in haberine göre, 2 üst katta oturan komşuları,caniyi şöyle anlattı: "Karşılıklı dairelerde oturuyorlar. Mustafa babasıyla yaşıyordu. Annesini hiç görmedim. Binaya girip çıkarken görürdük. Mustafa son zamanlarda değişmiş, içine kapanmıştı."

Katil zanlısının böyle bir şey yapacağını düşünmediklerini belirten diğer komşuları ise şunları söyledi:

"Olayı duyan Mustafa'nın karşı dairede oturan ağabeyinin babasıyla kavga ettiğini, 'Neden kardeşime sahip çıkmadınız?' diye tepki gösterdiğini biliyoruz. Kavga sırasında evin camları kırılmış. Sonrasında binayı terk ettiler zaten. Biz de aileyle görüşemedik..."

5 YIL ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Başbakan  Binali Yıldırım'ın önceki gün taziye ziyaretinde bulunduğu acılı baba Nihat  Palandöken ise zorlukla ayakta duruyor.  Palandöken, 5 yıl önce trafik kazasında eşini kaybettiğini, bu kez de kızının acısıyla sarsıldığını söyledi.
"HAYALİM DİPLOMASINI BAŞ KÖŞEYE ASMAKTI"

Tuzla'daki evinde taziyeleri kabul eden  Palandöken, kızı için hayalini de gözyaşları içinde şu sözlerle anlattı:

"Üniversiteye gitmek, mühendislik okumak istiyordu. 'Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım baba' demişti. Eşimin 5 yıl önce trafik kazasında vefat etmesinin ardından, Helin küçük kız kardeşine hem annelik hem ablalık yapıyordu. Şimdi o da gitti, küçük kızımla baş başa kaldık. Kızım çok ahlaklı, çok saygılı bir kızdı. Bana çok düşkündü. En büyük hayalim, onun üniversiteyi kazanması ve diplomasını evimin baş köşesine asmaktı..."

En büyük isteğinin katil zanlısının en ağır cezayı alması olduğunu söyleyen  Palandöken, "Kadın cinayetleri, çocuk istismarları en ağır şekilde cezalandırılmalı. Bundan ağır suç yok. Başbakan  Binali Yıldırım da bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi" diye konuştu.

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Habertürk GazetesiBinali YıldırımHabertürk.ComPalandökenHabertürkLiseli HelinMerve Günver
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