Camilerden musluk çalan zanlı yakalandı

 Antalya'da 16 camiden musluk çaldığı belirlenen M.Y., polis ekiplerince yakalandı.

Camilerden musluk çalan zanlı yakalandı
banner404

POLİSİ alarma geçiren hırsızlık olayları Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. İlçedeki camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukların çalışması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda hırsızlık zanlısının M.Y. olduğu belirlendi. Şüphelinin 16 camiden musluk çaldığı ve hurdacıya sattığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis M.Y'yi gözaltına altı. M.Y., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Falezlerde kar maskeli şüpheli alarmı!
Falezlerde kar maskeli şüpheli alarmı!
  1. ASAYİŞ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479