Cami tuvaletinde cinsel istismar!

Geçen yıl Ramazan ayında İnönü Mahallesi’ndeki caminin tuvaletinde meydana gelen olayda Oktay K., iddiaya göre annesiyle camiye gelen N.Y. adlı kıza tuvalette cinsel istismarda bulundu. Camiye gelen bir kişinin görerek şikayette bulunması üzerine tutuklanan Oktay K., Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’Çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Karar duruşmasına tutuksuz katılan sanık Oktay K., "Ben böyle bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Oktay K.’ya 5 yıl hapis cezası verirken, Yargıtay sürecinde adli kontrol şartı uygulanmasını da kararlaştırdı.