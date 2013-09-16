Çamaşır ipiyle intihar etti

- Akın BAYCAN
ALINAN bilgiye göre olay, Kestel Beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden 2 ay önce boşandığı öğrenilen 37 yaşındaki Havva Yeni, gece saatlerinde yalnız yaşadığı evinin salonunda kendisini tavana çamaşır ipi ile asarak intihar etti. Cesedi yakınları tarafından bulunan Yeni'nin cansız bedeni olay yerinde savcılık ve jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı Morgu'na kaldırılarak otopsiye alındı.
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