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Çalıntı motosiklet küle döndü

Alanya'da, bir ilköğretim okulu bahçesinde park halinde bulunan motosiklet bilinmeyen bir nedenle yandı

Çalıntı motosiklet küle döndü

Alanya'da, bir ilköğretim okulu bahçesinde park halinde bulunan motosiklet bilinmeyen bir nedenle yandı

18 Eylül 2013 Çarşamba 19:48
Çalıntı motosiklet küle döndü
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ALANYA'DA bir ilköğretim okulu bahçesinde park halinde bulunan motosiklet bilinmeyen bir nedenle yandı. Yapılan plaka sorgulamasında motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.
-Akın BAYCAN

Alınan bilgiye olay, Kızlarpınarı Mahallesi'nde bulunan Sema Eray Erdem İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. Okulun arka bahçesinden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekipleribe bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süreli müdahelenin ardından yanan motosikleti söndürürken, polis ise olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında 07 NJS 61 plakalı motosikletin sorgusunu yapan polis ekipleri motosikletin çalıntı olduğunu belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.



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Son Güncelleme: 19.09.2013 11:45
Anahtar Kelimeler:
çalıntı MotosikletKül Oldu
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