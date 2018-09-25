Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Antalya'da çaldığı motosikletle gezintiye çıkan Suriye vatandaşı Abdurnasır K., polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı
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OLAY, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, üzerinde Suriye vatandaşı Abdurnasır K.'nın bulunduğu motosikleti plakasız olduğu gerekçesiyle durdurdu. Motosiklet üzerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletin şasesi üzerinde yaptığı sorgulamada, ağustos ayı içinde Muratpaşa ilçesinden çalındığını belirledi. Motosiklet üzerinde bulunan Abdurnasır K., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Abdurnasır K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis merkezine çekilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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