Çaldığı motosikleti çalmaya çalışan genci öldürdü

NİLÜFER ilçesi'de bir işyerini önünde park halinde bulunan motosiklet geçen Eylül ayında Umut Çiftçi ile arkadaşları B.Ö. ve C.D. tarafından çalındı. Üç arkadaş, Demirtaş Barajı mevkiine gitti, motosikleti park edip, meyve bahçesinde oturmaya başladı. Bu sırada Yusuf Türker, iddiaya göre motosikleti çalmak istedi. Durumu fark eden 3 arkadaş ile Yusuf Tüker arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Umut Çiftçi, yanındaki ruhsatsız tabancayla Türker’e ateş etti. Ağır yaralanan Yusuf Türker, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Umut Çiftçi ile arkadaşı C.D.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Çiftçi, emniyetteki ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Umut Çiftçi tutuklandı, C.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, bir süre önce kendisini yakalamak isteyen 2 polisi tabanca ile yaralayıp kaçan B.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. DHA