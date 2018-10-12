Çaldığı motoru internetten satmaya kaktı

Manavgat'ta çaldığı elektrikli motosikleti internette bir site üzerinden satmak için ilan veren şahıs yakalandı. 

Çaldığı motoru internetten satmaya kaktı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde park halindeki elektrikli motosikletin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti çalan şahsın aracı internette bir site üzerinden sattığını belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ikametinde yakalanan A.Ü. çaldığı motosikleti internet sitesi üzerinden 750 TL’ye sattığını itiraf ederken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. Çalınan elektrikli motosiklet, satın alan kişinin rızası alınmak suretiyle sahibine teslim edildi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vatandaşın kullanılmayan telefon kulübesi tepkisi
Vatandaşın kullanılmayan telefon kulübesi tepkisi
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479