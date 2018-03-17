Çaldığı aracın yakıtı bitince...

ALINAN bilgiye göre, Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölkaya ilçesinde Hacı Yakup ve Gölorman köylerinden iki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, teknik takip sonucu otomobilleri çaldığı belirlenen E.G'yi gözaltına aldı.

ÇALINAN OTOMOBİLLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

E.G'nin önce Hacı Yakup Köyü'nden park halindeki bir otomobili çaldığı, bu aracın yakının bitmesi üzerine bu kez Gölormanı Köyü'nden başka bir otomobili çalarak yoluna devam ettiği öğrenildi. Çalınan iki otomobil sahiplerine teslim edildi. Bu arada gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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