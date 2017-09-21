Çağlayan Adliyesi'nde Sarallar ve Şahinler arasında çatışma: 1 yaralı

İSTANBUL Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nın bahçesinde yer altı dünyasının iki grubu Sarallar ve Şahinler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi yaralandı. Olay yerine takviye polis ekibi ve ambulans gönderildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda çatışma çıktı. Çatışmanın yeraltı dünyasının birbiriyle çatışan iki grubu Saral ve Şahinler arasında yaşandığı bilgisi var. 1 kişinin yaralandığı belirtiliyor. 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir kişinin direndiği bildiriliyor. İki grup 15 Eylül'de de adliyede karşı karşıya gelmişti. Bazı saldırganların kemerlerini çıkararak karşı gruba saldırmaya çalıştığı görülürken, adliyedeki hareketlilik devam ediyor.