ByLocktan aranan esnaf Alanya'ya getirildi

Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri Alanya'da silahlı Terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edilmesi üzerine Konya ilinde yakalanan esnaf A.B gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.
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