Büyükşehir Belediyesi’ne saldırı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle taşlı saldırı gerçekleştirdi

EDİNİLEN bilgilere göre, saat 23.00 sıralarında Emrah Y. isimli bir genç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek belediye binasını taşladı. Özel güvenlik ekiplerinin anında müdahale etmesiyle şahıs yakalandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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