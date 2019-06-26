Büyük panik! Alanya’da seyir halindeki otomobil alev aldı

EDİNİLEN ilk bilgilere göre olay çevreyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ön kaputundan dumanlar yükseldiğini fark ettiği otomobil bir anda alev aldı. Sürücüsü tarafından sağa çekilen araca ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olamadığı yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 11:35