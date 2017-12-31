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Büyük DEAŞ operasyonu! Yılbaşı gecesini kana bulayacaklardı

İstanbul'da DEAŞ yönelik operasyonda, yılbaşı gecesi eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 15'i yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı

Büyük DEAŞ operasyonu! Yılbaşı gecesini kana bulayacaklardı

İstanbul'da DEAŞ yönelik operasyonda, yılbaşı gecesi eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 15'i yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı

31 Aralık 2017 Pazar 08:49
Büyük DEAŞ operasyonu! Yılbaşı gecesini kana bulayacaklardı
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İSTANBUL'DA eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu, Suriye ile Irak'taki örgüt yöneticileriyle irtibat kurduğu ve yılbaşı kutlamaları sırasında eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

 Söz konusu soruşturma kapsamında, 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15'i yabancı uyruklu 20 örgüt üyesini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbulGüncelDEAŞ Operasyonu
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