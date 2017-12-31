Büyük DEAŞ operasyonu! Yılbaşı gecesini kana bulayacaklardı

İSTANBUL'DA eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu, Suriye ile Irak'taki örgüt yöneticileriyle irtibat kurduğu ve yılbaşı kutlamaları sırasında eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Söz konusu soruşturma kapsamında, 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15'i yabancı uyruklu 20 örgüt üyesini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.