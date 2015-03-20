Edinilen bilgiye göre, Alleben Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Samet Göğüş İş Hanı'nda bilgisayar tasarımcılığı yapan Süleyman Balcı (47), bürosunda ölü bulundu. Arkadaşları, uzun süre ortalarda görünmeyen ve telefonuna cevap vermeyen şahsı merak edip hem ev hem de büro olarak kullandığı adrese gitti. Kapının zilini çalan arkadaşları, açan olmayınca durumdan şüphelenip polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde şahsın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. İş hanına çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilgisayar tasarımcısı olduğu öğrenilen şahsın eşinden ayrı olduğu ve bürosunda tek başına yaşadığı öğrenilirken cenazesi ise savcı ve polisler tarafından yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Merkezine götürüldü. Yalnız yaşayan ve birkaç gündür öldüğü için cesedinin kokmaya başladığı öğrenilen şahsın tabutunu ise yoldan geçen vatandaşlarla cadde üzerindeki esnaf taşıdı.