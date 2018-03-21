Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Burnunu kıran eski sevgilisi serbest kalınca isyan etti: Ölmem mi gerekiyor

Burnunu kıran eski sevgilisi serbest bırakılan kadın ‘İlla ölmem mi gerekiyor’ diye isyan etti. Savcı ise karara şöyle itiraz etti: “Kamuoyunun gözünde yasaların yetersiz kaldığı ve suçlunun elini kolunu sallayarak dolaştığı izlenimiyle yargıya güvenin azalmasına sebebiyet verildi”

Burnunu kıran eski sevgilisi serbest kalınca isyan etti: Ölmem mi gerekiyor

Burnunu kıran eski sevgilisi serbest bırakılan kadın ‘İlla ölmem mi gerekiyor’ diye isyan etti. Savcı ise karara şöyle itiraz etti: “Kamuoyunun gözünde yasaların yetersiz kaldığı ve suçlunun elini kolunu sallayarak dolaştığı izlenimiyle yargıya güvenin azalmasına sebebiyet verildi”

21 Mart 2018 Çarşamba 07:43
Burnunu kıran eski sevgilisi serbest kalınca isyan etti: Ölmem mi gerekiyor
banner404

İSTANBUL'DA yaşayan uluslararası ilişkiler öğrencisi T.Y., 23 yaşında genç bir kadın. İddiaya göre 4 yıllık ilişkisini bitirdiği 22 yaşındaki A.O.K. ona hayatını zindan etti. İşletme öğrencisi olan eski sevgilinin barışma isteğini reddeden T.Y., “Toprak olacaksın. Gebereceksin” mesajlarının ardından, “Elimde fotoğrafların var” diye şantaja da maruz kaldı. Genç kadın, 26 Şubat’ta eski sevgilisiyle konuşmak istedi. A.O.K., otomobilinde buluştuğu genç kadının ‘Barışmak istemiyorum’ sözü üzerine ise dehşet saçtı. Önce genç kadına yumruk atan, boğazını sıkıp bıçak çeken A.O.K., araçtan inip kaçmak isteyen T.Y.’nin kafasını defalarca kaldırıma vurdu. Çığlıklarını polisler duydu. Yüzü kanlar içinde kalan, burnu kırılan genç kadın, darp raporunun ardından uzaklaştırma kararı da aldırdı.

.O.K. ise eski kız arkadaşından cep telefonunu geri almak istediğini, topuklu ayakkabı giyen T.Y. ile birlikte yere düştüklerini öne sürdü. T.Y.’nin takıntılı olduğunu ifade eden A.O.K., dosyaya giren tehdit ve şantaj mesajlarına rağmen “Asıl şikâyetçi benim, hayatımdan endişe ediyorum” dedi. Savcılık ‘kasten yaralama’, ‘şantaj’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme ise ‘suçun şüpheli lehine değişme ihtimali’ nedeniyle adli kontrolle serbest bıraktı.

‘ADALETE GÜVEN...’

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre savcı, karara itirazında kadına şiddet ve yargının tutumu konusunda çarpıcı ifadelere yer verdi: “Ülkemizde son yıllarda kadına şiddet arttı. Kamuoyunun gözünde yasaların yetersiz kaldığı ve suç işleyenlerin elini kolunu sallayarak dolaştığı izleniminin artarak yargıya da güvenin azalmasına sebebiyet verildi. Darbın raporla kanıtlanmasına rağmen adli kontrol verilmesi, yargıdan beklenenleri karşılayamaz. Basit yaralama suçu dahi medyada haber olması üzerine tutuklamalar yapıldı. Bu olayda tutuklama şartı gerçekleştiği halde delillerin takdirinde hata yapıldı.” Ancak mahkeme ve sonrasında üst mahkeme de itirazın reddine hükmetti. Soruşturmayı yürüten Anadolu Başsavcılığı, şüphelinin evinde arama yapılması ve cep telefonuna el konulmasını talep etti. Burnu kırılan, yüzü ve alnında şiddetin korkunç izlerini taşıyan T.Y.’nın fotoğrafları dava dosyasına da girdi.

‘HAYATIM TEHLİKEDE’

Savcılıkta ifade veren T.Y., şüphelinin yurtdışına kaçacağı yönünde duyum aldığını belirterek, “Dövüldüm, tehdit ve şantaja uğradım. Hayatım tehlikede. Yalnız dışarı çıkmaya korkuyorum” dedi. Mahkemeden aldığı uzaklaştırma kararı nedeniyle şüphelinin kendisini aramadığını söyleyen genç kadın, ancak arkadaşlarının barıştırmak için kendisini aradığını ifade etti. Habertürk’e konuşan T.Y. “Adalet, hak yerini bulsun istiyorum. Sapkın kişilerin tutuklandığı temiz bir ülke istiyorum. Sesimi duysunlar. İlla ölmem mi gerek?” diye sordu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KIZ ARKADAŞFotografGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'daki büyük tefeci operasyonunda flaş gelişme!
Alanya'daki büyük tefeci operasyonunda flaş gelişme!
Uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Trafiği birbirine kattılar! Polisten kaçarken 7 araç pert oldu
Trafiği birbirine kattılar! Polisten kaçarken 7 araç pert oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim