Burası Türkiye! IŞİD'e katılmak isteyen kadın bakın nasıl yakalandı

SURİYE'DE savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı 22 yaşındaki J. H. adlı kadın Ankara’da yakalandı. Terör ekipleri tarafından sorgulanan kadın sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi.

Türkiye üzerinden Suriye geçen yabancı savaşçıların engellenmesi için havalimanları, otobüs terminalleri ve sınır kapılarında terör ve istihbarat ekiplerinden oluşan risk masaları kurulmuştu. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde(AŞTİ) oluşturulan risk masasında görevli terör ekipleri dün hareketlerinden şüphelendikleri bir İngiliz kadını takibe aldı. İngiliz kadın, Şanlıurfa’ya gitmek üzere bilet almak istediğinin belirlenmesi üzerine gözaltı yapılarak sorgulandı. Yapılan sorguda 22 yaşında olan J. H. adlı İngiliz kadının IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye geçmek için Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Terördeki sorgulamanın ardından İngiliz kadın Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi. İngiltere’nin de bilgilendirildiği savaşçı kadının işlemlerinin ardından bugün itibariyle ülkesine gönderileceği öğrenildi.

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