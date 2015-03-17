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Burası Türkiye! IŞİD'e katılmak isteyen kadın bakın nasıl yakalandı

Suriye’de savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı 22 yaşındaki J. H. adlı kadın Ankara’da yakalandı. Terör ekipleri tarafından sorgulanan kadın sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi

Burası Türkiye! IŞİD'e katılmak isteyen kadın bakın nasıl yakalandı

Suriye’de savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı 22 yaşındaki J. H. adlı kadın Ankara’da yakalandı. Terör ekipleri tarafından sorgulanan kadın sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi

17 Mart 2015 Salı 21:17
Burası Türkiye! IŞİD'e katılmak isteyen kadın bakın nasıl yakalandı
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SURİYE'DE savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı 22 yaşındaki J. H. adlı kadın Ankara’da yakalandı. Terör ekipleri tarafından sorgulanan kadın sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi.
Türkiye üzerinden Suriye geçen yabancı savaşçıların engellenmesi için havalimanları, otobüs terminalleri ve sınır kapılarında terör ve istihbarat ekiplerinden oluşan risk masaları kurulmuştu. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde(AŞTİ) oluşturulan risk masasında görevli terör ekipleri dün hareketlerinden şüphelendikleri bir İngiliz kadını takibe aldı. İngiliz kadın, Şanlıurfa’ya gitmek üzere bilet almak istediğinin belirlenmesi üzerine gözaltı yapılarak sorgulandı. Yapılan sorguda 22 yaşında olan J. H. adlı İngiliz kadının IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye geçmek için Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Terördeki sorgulamanın ardından İngiliz kadın Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi. İngiltere’nin de bilgilendirildiği savaşçı kadının işlemlerinin ardından bugün itibariyle ülkesine gönderileceği öğrenildi.
TAKİPTEN KAÇMAK İÇİN YENİ YÖNTEM
IŞİD’e katılmak için İstanbul’a giriş yapıp buradan havayolu veya karayolu ile sınırdaki şehirler Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay’a geçtikten sonra Suriye’ye geçen yabancı savaşçılar son dönemdeki takipler nedeniyle yöntem değiştirdi. İstanbul’da havaalanında takip edilen yabancı savaşçıların, bu takipten kaçmak için farklı bir ikinci şehre geçerek kendilerini sınıra götüren kişilerle bağlantı kurduğu öğrenildi. Bu yöntemle istihbarat ve terör ekiplerinin takibinden kurtulan savaşçıların rahatça sınırdan geçtikleri belirlendi.
Kaynak: Fevzi Kızılkoyun-Ankara
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Son Güncelleme: 17.03.2015 20:24
Anahtar Kelimeler:
SuriyeSavaşTerörTerör EkipleriAstı
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