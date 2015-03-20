Burası Antalya! Suç örgütü çökertildi: 13 gözaltı

ANTALYA polisinin, 4 ilde suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda toplam 13 kişi gözaltına alındı. Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, baskı ve korku yoluyla yağma ve tefecilik suçlarına karıştığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Aylarca takibin ardından polis, liderliğini H.K.'nın yaptığı örgüte yönelik 4 ilde operasyon düzenledi. Başta Antalya olmak üzere Bursa, Şanlıurfa ve Kocaeli'de 300 polisle eş zamanlı operasyonlarda, 21 ev ve 6 işyerinde 7.65 mm çapında tabanca 116 adet fişek, 3 gram esrar ile müştekilere ait, çeşitli çek ve senetler, tapu ve araç sözleşmeleri ve vekaletnameler ele geçirildi. Operasyonlarda, başta örgüt lideri H.K. olmak üzere S.C., İ.H.C., A.K., C.K., R.G., C.G., M.K., M.A., İ.C., V.K., M.S. ve C.K gözaltına alındı. Antalya'ya getirilen şüpheliler, ifade alma işleminin ardından 'nitelikli yağma ve tefecilik' suçlarından adliyeye sevk edildi.