Burası Antalya! Hastane musluklarını çalan zanlı bakın nasıl yakalandı

Antalya'da özel hastanelerin musluklarını çalan 36 yaşındaki Yusuf C. polis tarafından yakalandı

ANTALYA'DA özel hastanelerin musluklarını çalan 36 yaşındaki Yusuf C. polis tarafından yakalandı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe merkezindeki özel hastaneler ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tuvaletlerinden gerçekleşen hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen polis, tuvalet ve lavabo musluklarını çalan şüphelinin Yusuf C. olduğunu belirledi. Yusuf C'nin adres bilgilerini belirleyen ekipler, şüpheliyi çaldığı muslukları satmaya çalışırken gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.