Burası Alanya! Şüpheli otomobilden bakın ne çıktı

ALANYA'DA polisin şüphesi üzerine durdurularak arama yapılan otomobilde 5 gram esrar ele geçirilirken, otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine 07 BOF 59 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 5 gram esrar ele geçirilirken, otomobilde bulunan S.Ö. ve E.S.A. (25) gözaltına alındılar. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen iki şüpheli, buradaki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar.

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