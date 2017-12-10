Burak Yılmaz'ın takla attığı Ferrari'nin kimin olduğu ortaya çıktı

BİR görgü tanığı araçtan Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın çıktığını söylerken, polis araçtan çıkan kişinin kimliğini belirleyebilmiş değil.

Poliste araçtan bir kişinin çıktığına yönelik bilgi bulunurken, bu kişinin kimliğinin tespit edilmesi halinde kendisine olay yerini terk etmekten 206 TL ceza verileceği bildirildi.

BURAK YILMAZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İddialara göre Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Burak Yılmaz, takımının 3-0 galibiyeti ile biten Kasımpaşa maçı sonrası kutlama yapmak için soluğu Emirgan’daki Gizli Kalsın’da aldı. Mekanda eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Olcan Adın ile buluşan Yılmaz, gece sabaha karşı 04:00’de mekandan Ferrari California marka siyah araç ile ayrıldı. Başarılı forvetin kullandığı son model araç, Baltalima’nında nedeni belirli olmayan bir sebep ile kontrolden çıkarak takla attı. Taklanın etkisi ile otopark içinde bulunan Range Rover marka jipe çarpan Yılmaz, ters şekilde araç içinde kaldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Aynı mekanda eğlendiği Selçuk İnan’ın yardımı ile araç içinden çıkan Burak Yılmaz, şiddetli şekilde yaptığı kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı. Nedeni henüz belirli olmayan bir sebep ile kaza yaptığı aracı bırakan ve olay yerinden uzaklaşan futbolcu, kayıplara karıştı. Selçuk İnan’a ait araç ile oradan uzaklaşan Yılmaz’ın, hastanelik bir durumu olmadığı ve bir arkadaşının evinde oturduğu bilgisi öğrenildi.

BAHÇEKAPILI'NIN ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETE AİT

Fatih Terim’in damadı olan Volkan Bahçekapılı’nın ortağı olduğu Ercar Motors’a ait olan lüks araç, olay sonrası kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra aracı Yeniköy’de bulunan bir otoparka çekti. Birçok görgü tanıdığının ifadesi ile kazayı yapanın Burak Yılmaz olduğu kesin olurken, sonrasında aracı kimin polisten alacağı merak konusu oldu. Her iki aracın maliyetinin ise, ortalama olarak 3 Milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

Hürriyet: Çetin Aydın-Behlül Aydın