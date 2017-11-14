OLAY, bugün saat 18.00 sıralarında Pamukkale İlçesi Topraklık Mahallesi 1573 Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, Afganistan uyruklu Amir Amıdı (30), Nure Kaveme (33), Mohammad Sharıf Fakır (42), Sanamollah Mahsunı’nın (22) yaşadığı eve girdi.
Burada dehşeti yaşadılar: Polisiz diyerek gelmişler
Şüpheliler, evsahibi 4 Afgan ile 4 misafirini bıçak zoruyla bir odaya toplayıp, darp etti, paralarını ve değerli eşyalarını alarak evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evdeki 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Mağdurlardan Nure Kavame, "Polisiz diyerek geldiler, kapıyı açtık. Gördük ki hırsızlarmış. Evdeki telefon ve üzerimizdeki paralarımızı aldılar, evde bizi sopalarla dövdüler, ellerinde bıçak vardı. Bizi tehdit ettiler. Biri balkondan atlayarak, diğerleri ise kapıdan kaçtı" diye konuştu.
Burada dehşeti yaşadılar: Polisiz diyerek gelmişler
Alınan ifadelerden yola çıkan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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