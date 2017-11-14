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Burada dehşeti yaşadılar: Polisiz diyerek gelmişler

DENİZLİ’de, kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evde yaşayan Afganistan uyruklu 4 kişi ile 4 misafirinin para ve değerli eşyalarını bıçak zoruyla gasp etti

Burada dehşeti yaşadılar: Polisiz diyerek gelmişler

DENİZLİ’de, kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evde yaşayan Afganistan uyruklu 4 kişi ile 4 misafirinin para ve değerli eşyalarını bıçak zoruyla gasp etti

14 Kasım 2017 Salı 10:54
Burada dehşeti yaşadılar: Polisiz diyerek gelmişler
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OLAY, bugün saat 18.00 sıralarında Pamukkale İlçesi Topraklık Mahallesi 1573 Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, Afganistan uyruklu Amir Amıdı (30), Nure Kaveme (33), Mohammad Sharıf Fakır (42), Sanamollah Mahsunı’nın (22) yaşadığı eve girdi.

Burada dehşeti yaşadılar: Polisiz diyerek gelmişler

Şüpheliler, evsahibi 4 Afgan ile 4 misafirini bıçak zoruyla bir odaya toplayıp, darp etti, paralarını ve değerli eşyalarını alarak evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evdeki 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mağdurlardan Nure Kavame, "Polisiz diyerek geldiler, kapıyı açtık. Gördük ki hırsızlarmış. Evdeki telefon ve üzerimizdeki paralarımızı aldılar, evde bizi sopalarla dövdüler, ellerinde bıçak vardı. Bizi tehdit ettiler. Biri balkondan atlayarak, diğerleri ise kapıdan kaçtı" diye konuştu.

Burada dehşeti yaşadılar: Polisiz diyerek gelmişler

Alınan ifadelerden yola çıkan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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