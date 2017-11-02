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Bunu yapan insan olamaz! Sokak köpeklerini tavuk etiyle katlettiler

Çanakkale'de gebe ve yavrulu olan 4 sokak köpeği, zehir karıştırılan tavuk etleriyle katledildi. Üzüntüye boğulan hayvanseverler, canilerin bir an önce bulunmasını istedi

Bunu yapan insan olamaz! Sokak köpeklerini tavuk etiyle katlettiler

Çanakkale'de gebe ve yavrulu olan 4 sokak köpeği, zehir karıştırılan tavuk etleriyle katledildi. Üzüntüye boğulan hayvanseverler, canilerin bir an önce bulunmasını istedi

02 Kasım 2017 Perşembe 11:06
Bunu yapan insan olamaz! Sokak köpeklerini tavuk etiyle katlettiler
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ÇANAKKALE'DE tavuk etlerine karıştırılan zehirle sokak köpekleri ve kediler katledildi. Telef olan sokak köpeklerinden birinin yakında doğum yapacak olması, ikisinin ise, yavrularının bulunması üzüntünün boyutunu arttırırken, hayvanseverler olayı kimin yaptığının bir an önce bulunmasını istedi.

ZEHİRLİ TAVUK ETLERİ BIRAKTILAR

Çanakkale'de bir mobilya atölyesi bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan zehirli tavuk etlerini yiyen 4 sokak köpeği telef oldu. Telef olan sokak köpeklerinden birinin doğumunun yaklaştığı, 15 gün sonra yavru dünyaya getirmesinin beklendiği ifade edildi. Zehirlenen 2 sokak köpeğinden dünyaya gelen toplam 11 yavru ise ortada kaldı.

''AĞIZLARINDA KÖPÜK VARDI''

Merkeze bağlı Işıklar Köyü  Dörtyol Mahallesinde mobilyacı 45 yaşındaki Mesut  Manyas, iş yerinin bahçesinde 2 yıldır beslediği 4 sokak köpeğinin zehirlenerek katledilmesinin insanlık dışı bir davranış olduğunu belirterek bu olaya tepki gösterdi.  Sabah saatlerinde iş yerine gelen  Manyas, bahçede köpeklerin ölü olduğunu gördü. Ağızlarından köpük çıkan köpeklere ne olduğunu araştıran  Manyas, hayvanların çevrede bulduğu tavuk parçalarına karıştırılan zehirle öldürüldüğünü ifade edildi.

''BUNLARI YAPANLAR İNSAN OLAMAZ''

Manyas, işyerinde uzun süreden bu yana baktığı sokak köpeklerinin kimseye bir zararı olmadığını, yavrulardan birinin 5, diğerinin de henüz 10 günlük 6 yavrusu bulunduğunu, sahiplenerek ' Lucy' adını verdiği köpeğinde 15 güne kadar doğum yapacağını söyledi.

''KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYORUM''

Yavruların yalnız kaldığını ve büyütebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden  Manyas, şöyle dedi:

"Et parçasıyla zehirlemişler. Dışarıda da 5- 6 zehirlenmiş kedi ve köpek var. Hepsi zehirlenmiş. Kimin yaptığını bilmiyorum, ama insanlık dışı bir olay. Allah'ta onun cezasını verir diye düşünüyoruz. Hayvanları sevmeyen, insanları da sevmezmiş. Bunları yapanların insan olduğunu da sanmıyorum. Bu yavrular da annesiz kaldı. Gerekli kurumlara yavrulara bakmaları için müracaat edeceğiz. Almazlarsa biz de elimizden geleni yapacağız. Sonuçta bir can, insan üzülüyor. 10 günlük yavrular, gözleri daha yeni açıldı. Annelerini emiyorlardı. Nasıl bakarız, besleriz aslında bizde bilmiyoruz."

15 GÜN SONRA DOĞUM YAPACAKTI

Manyas, ' Lucy' ismini verdikleri sokak köpeğinin zehirli tavuk eti ile öldürüldüğünü anlatırken, "Biz onu sahiplendik. ' Lucy' de gebeydi. 15 gün sonra doğuracaktı. Zehirli etten telef olmuş" dedi.  Mobilya atölyesi bahçesinde ve mahallede zehirlenerek öldürülen kedi ve köpekler ise muhtarlık tarafından bulundukları yerlerden toplanarak gömüldü. Işıklar Köyü Muhtarı  Ali Alp, "Hayvanların zehirlenmesini doğru bulmuyoruz. Konuyu araştırıyoruz. Ama zehirlemek de olmak. Sokak hayvanlarının zehirlenmesini de doğru bulmuyoruz" dedi. Hayvanseverler, olaya tepki gösterirken, katlimaı kimin yaptığının bir an önce bulunmasını istedi.

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LucyMurat EratManyasÇanakkale3. Sayfa
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