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Bunu ona öz ablası yaptı! Yatak odasına çağırdı ve...

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Sıraköy’de bir abla, sevdiği gence kaçan kız kardeşinin üzerine benzin dökerek yaktı

Bunu ona öz ablası yaptı! Yatak odasına çağırdı ve...

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Sıraköy’de bir abla, sevdiği gence kaçan kız kardeşinin üzerine benzin dökerek yaktı

09 Mart 2015 Pazartesi 13:52
Bunu ona öz ablası yaptı! Yatak odasına çağırdı ve...
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ALINAN bilgiye göre olay 8 Mart Dünya Kadınlar gününün kutlandığı dün akşam 19.15 sıralarında Sıraköy’de meydana geldi. Ayşe Ersöz (18) bir hafta önce Taşocağı’nda çalışan Mehmet Özkan’a (24) kaçtı. Nikah hazırlıkları yapan Ayşe Ersöz’ü, barışmak için aynı köyde oturan evli ve bir çocuk annesi Elif  Keser (26) evlerine çağırdı. Ayşe Ersöz yanında kayınbabası Tuncay Özkan, evleneceği genç Mehmet Özkan, kayınvalidesi hatice özkan ve yakınlarıyla birlikte ablası Elif Keser’in evine gitti. Birlikte sohbet ederlerken abla Elif Keser, “Gel bacım, seni askerdeki kardeşimiz Zafer’le telefonda görüştüreyim” diyerek, yatak odasına götürdü.
İddiaya göre Elif Keser yatak odasında sakladığı 2,5 litrelik benzini kızkardeşinin üzerine döktükten sonra ateşe verdi. Basınç nedeniyle evin camlarının kırıldığı belirtilirken, olayda evde bulunanların çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. 10 Mart 2015 gününe nikah randevusu alan Ayşe Ersöz feci şekilde yanarak önce Tarsus Devlet hastanesi, ardından Mersin Devlet hastanesine ve ardından ambulans uçakla İzmir’e götürüldü. Ancak yanık merkezinin İzmit’te olması nedeniyle Ayşe Ersöz’ün İzmir Devlet hastanesine götürüldüğü öğrenildi. Kızkardeşini üzerine benzin dökerek yakan abla Elif Keser ise önce Tarsus Devlet hastanesine ve ardından Adana’da bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.


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Son Güncelleme: 09.03.2015 12:58
Anahtar Kelimeler:
AdanaİzmirIzmitTarsusMersinTuncay ÖzkanHatice özkan
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